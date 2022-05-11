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Хет-трик российского хоккеиста помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту»

Форвард Тарасенко оформил хет-трик и помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Фото: Jeff Le / USA TODAY Sports / Reuters

«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. Одержать победу гостям помог российский форвард Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик в третьем периоде. Также в составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Райан О'Райлли и Брэндон Саад.

В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Он оформил дубль и довел число заброшенных в текущей серии плей-офф до семи. Форвард установил новый рекорд клуба по этому показателю.

«Сент-Луис» благодаря победе в пятой игре вышел вперед в серии и теперь ведет со счетом 3:2. Шестой матч состоится в Сент-Луисе в ночь на 13 мая.

10 мая форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче серии плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) и установил рекорд, набрав наибольшее количество очков в Кубке Стэнли среди всех россиян. В его активе 66 заброшенных шайб и 111 голевых передач.

Дарья Коршунова
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