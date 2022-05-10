Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив-Кубань
Сегодня
14:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Динамо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Алания
Кубок России|1/2 финала
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Барселона
Сегодня
22:30 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|36-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Спорт

Малкин установил рекорд по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Евгений Малкин установил рекорд по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Фото: Frank Franklin II / AP

Форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол нападающего помог его команде одержать победу со счетом 7:2, а Малкин установил рекорд, набрав наибольшее количество очков в Кубке Стэнли среди всех россиян.

Лидером по этому показателю был Сергей Федоров, который набрал 176 очков за результативность. В активе Малкина 66 заброшенных шайб и 111 голевых передач.

«Питтсбург» в серии с «Рейнджерс» ведет со счетом 3:1. Пятая встреча, в которой «Пингвинс» могут обеспечить себе выход в следующий раунд, пройдет в ночь на четверг, 12 мая.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о необходимости освободить всю территорию республики
Пять человек погибли в ДТП на российской трассе
Посол ЛНР раскрыл сроки открытия посольства республики в Москве
Малкин установил рекорд по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
Новая нейросеть Facebook начиталась разговоров пользователей и стала расистской
В московской больнице произошел пожар
В Латвии решили изменить законодательство ради сноса советского памятника
Психолог назвала необходимое количество дней отдыха
Журналистка нашла легкий способ создать модную прическу из 1990-х
Мантуров заявил о возможности исключения брендов из списка параллельного импорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.