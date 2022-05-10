Малкин установил рекорд по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Евгений Малкин установил рекорд по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол нападающего помог его команде одержать победу со счетом 7:2, а Малкин установил рекорд, набрав наибольшее количество очков в Кубке Стэнли среди всех россиян.

Лидером по этому показателю был Сергей Федоров, который набрал 176 очков за результативность. В активе Малкина 66 заброшенных шайб и 111 голевых передач.

«Питтсбург» в серии с «Рейнджерс» ведет со счетом 3:1. Пятая встреча, в которой «Пингвинс» могут обеспечить себе выход в следующий раунд, пройдет в ночь на четверг, 12 мая.