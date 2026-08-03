Официальный курс доллара в России поднялся выше 80 рублей

Банк России впервые за долгое время поднял официальный курс доллара выше 80 рублей, свидетельствуют данные регулятора.
Доллар вырос на 61 копейку, до 80,07 рубля, а евро, ушедший в пятницу выше 91 рубля — на 77 копеек, до 91,96. Таким образом, ослабление нацвалюты продолжилось и в начале новой недели. На форексе рубль опускался к евро до 92,5, к юаню курс слабел до 11,9 рубля.
Аналитики отмечают, что на курс давит новое снижение стоимости нефти, которая ходит в последнее время по синусоиде, а также сезонный и геополитический факторы в сочетании с окончанием налогового периода.
«Рубль дешевеет ко всем мировым резервным валютам, что традиционно для начала месяца», — цитирует Reuters Наталью Мильчакову из Freedom Finance Global.