Официальный курс доллара в России поднялся выше 80 рублей

ЦБ поднял официальный курс доллара до 80,07 рубля

Банк России впервые за долгое время поднял официальный курс доллара выше 80 рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Доллар вырос на 61 копейку, до 80,07 рубля, а евро, ушедший в пятницу выше 91 рубля — на 77 копеек, до 91,96. Таким образом, ослабление нацвалюты продолжилось и в начале новой недели. На форексе рубль опускался к евро до 92,5, к юаню курс слабел до 11,9 рубля.

Аналитики отмечают, что на курс давит новое снижение стоимости нефти, которая ходит в последнее время по синусоиде, а также сезонный и геополитический факторы в сочетании с окончанием налогового периода.

«Рубль дешевеет ко всем мировым резервным валютам, что традиционно для начала месяца», — цитирует Reuters Наталью Мильчакову из Freedom Finance ​Global.

