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19:09, 3 августа 2026Ценности

Названо самое модное нижнее белье

Vogue: Сетчатое и аквамариновое нижнее белье стало самым модным
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное нижнее белье. Материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали показ международной ассоциации Lingerie Francaise, объединяющей ведущие французские бельевые дома. Так, они пришли к выводу, что в настоящее время в числе лидирующих трендов оказались сетчатые фасоны. Например, бренд Simone Perele продемонстрировал прозрачное бюстье и трусы в спортивном стиле 1990-х годов с узором в виде сетки.

Также актуальными стали комплекты аквамаринового и бирюзового оттенков и атласные платья и топы в винтажном стиле. Указанные изделия включили в коллекции марки Lise Charmel и Maison Lejaby, отметили эксперты.

В июле также были названы самые модные кроссовки на осень 2026 года.

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