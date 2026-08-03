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Из жизни
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20:06, 3 августа 2026 (обновлено: 20:14, 3 августа 2026)Из жизни

Крокодил растерзал купавшуюся на рассвете женщину

В Индии женщина стала жертвой крокодила, когда купалась в реке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Raven Haven / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Одиша крокодил растерзал женщину, которая купалась в реке на рассвете. Об этом сообщает Pragativadi.

Инцидент произошел в деревне Дамдарпатан, которая уже неделю остается затопленной из-за наводнения. 46-летняя Сучритра Дас пришла к реке для утреннего омовения. В этот момент рептилия напала на нее и утащила под воду. На берегу позже нашли ее тапочки, фонарик, мобильный телефон и мыло.

Спасатели начали поиски, но тело не было найдено. Жители деревни утверждают, что неоднократно сталкивались с дикими животными в этом районе и обращались к властям с просьбами провести разъяснительные кампании об опасности нападения крокодилов.

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