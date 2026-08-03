Крокодил растерзал купавшуюся на рассвете женщину

В Индии женщина стала жертвой крокодила, когда купалась в реке

В индийском штате Одиша крокодил растерзал женщину, которая купалась в реке на рассвете. Об этом сообщает Pragativadi.

Инцидент произошел в деревне Дамдарпатан, которая уже неделю остается затопленной из-за наводнения. 46-летняя Сучритра Дас пришла к реке для утреннего омовения. В этот момент рептилия напала на нее и утащила под воду. На берегу позже нашли ее тапочки, фонарик, мобильный телефон и мыло.

Спасатели начали поиски, но тело не было найдено. Жители деревни утверждают, что неоднократно сталкивались с дикими животными в этом районе и обращались к властям с просьбами провести разъяснительные кампании об опасности нападения крокодилов.

Ранее в Индии 52-летний Харихар Джена стал жертвой гребнистого крокодила. Хищник напал на мужчину.