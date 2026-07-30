Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:27, 30 июля 2026 (обновлено: 10:36, 30 июля 2026)Из жизни

Крокодил утащил мужчину в воду

В Индии крокодил напал на мужчину в реке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Karel Bartik / Shutterstock / Fotodom

В Индии 52-летний Харихар Джена стал жертвой гребнистого крокодила. Об этом сообщает Ommcom News.

Хищник напал на мужчину, когда тот купался в реке Кхарасрота. Крокодил утащил его на глубину. Останки Джены до сих пор не нашли.

Это уже второй случай нападения крокодила в этой реке с начала года. В апреле хищник набросился на 47-летнего Пратапа Маллика. Мужчине повезло, он выжил, но остались серьезные раны на руке, шее и спине.

Представители лесного департамента призвали людей не купаться и не заходить в реку Кхарасрота.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Гребнистый крокодил — самый крупный из ныне живущих крокодилов: самцы могут достигать семи метров в длину и весить более тонны. Он может жить как в пресной, так и в соленой воде. Представители этого вида отличаются крайне агрессивным поведением и считаются наиболее опасными для человека.

Ранее сообщалось, что в Малайзии юношу, который пропал после нападения неизвестного существа во время рыбалки, нашли без признаков жизни. Его дядя и двоюродный брат заявили, что на него мог напасть крокодил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России
    Стало известно о массовых обысках на Украине
    Латвийскую чемпионку мира возмутили связанные с россиянами действия властей
    Врач рассказал об опасных жировых отложениях на теле и способе от них избавиться
    Россияне застряли без еды и воды в самолете после приземления в аэропорту Подмосковья
    Молодой мужчина пожаловался на комок в горле и стал радиоактивным после лечения
    Нетаньяху высказался о введении Трампа в заблуждение
    Российские военные схватили подростков на железной дороге
    Крокодил утащил мужчину в воду
    ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok