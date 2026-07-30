Крокодил утащил мужчину в воду

В Индии крокодил напал на мужчину в реке

В Индии 52-летний Харихар Джена стал жертвой гребнистого крокодила. Об этом сообщает Ommcom News.

Хищник напал на мужчину, когда тот купался в реке Кхарасрота. Крокодил утащил его на глубину. Останки Джены до сих пор не нашли.

Это уже второй случай нападения крокодила в этой реке с начала года. В апреле хищник набросился на 47-летнего Пратапа Маллика. Мужчине повезло, он выжил, но остались серьезные раны на руке, шее и спине.

Представители лесного департамента призвали людей не купаться и не заходить в реку Кхарасрота.

Гребнистый крокодил — самый крупный из ныне живущих крокодилов: самцы могут достигать семи метров в длину и весить более тонны. Он может жить как в пресной, так и в соленой воде. Представители этого вида отличаются крайне агрессивным поведением и считаются наиболее опасными для человека.

Ранее сообщалось, что в Малайзии юношу, который пропал после нападения неизвестного существа во время рыбалки, нашли без признаков жизни. Его дядя и двоюродный брат заявили, что на него мог напасть крокодил.

