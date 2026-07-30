Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 30 июля 2026 (обновлено: 11:40, 30 июля 2026)Силовые структуры

Фанаты Genshin из России выдали аниме-клиентам кредитов на 46 миллионов рублей

В Москве супруги, работавшие в банке, похитили ₽46 млн под видом кредитов аниме-клиентам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве супруги, работавшие в кредитном отделе банка, похитили 46 миллионов рублей, оформляя кредиты на вымышленных людей с фотографиями персонажей из аниме. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».

Супруги 23-летний Никита и 25-летняя Маргарита, поменявшие имена на Ни и Ма, были фанатами игры Genshin Impact. С помощью нейросетей они генерировали паспортные данные клиентов и выдавали по ним кредиты. Криминальная схема была раскрыта, когда в документах вместо фотографий клиентов обнаружили изображения аниме-персонажей.

На суде обвиняемые общались с судьей и прокурором, используя термины из Genshin Impact. Никита получил за мошенничество семь лет лишения свободы, Маргарита — шесть лет.

Ранее сообщалось, что Московский суд Твери освободил от наказания мужчину, который провернул аферу, вдохновившись роликом в TikTok.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    Названа причина ДТП машины и автобуса с детской хоккейной командой в российском регионе
    Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО
    Ведущая экономика Евросоюза показала неожиданный результат
    Перевернувшийся автобус с детской хоккейной командой на российской дороге попал на видео
    Выдры стали топить пеликанов и откусывать им головы
    Центробанки по всему миру купили рекордные объемы золота
    Следователи назвали атаки ВСУ на российские склады терактами
    Раскрыта новая информация о переговорах CША и Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok