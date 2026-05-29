Ролик в TikTok вдохновил россиянина на аферу

18:45, 29 мая 2026

Суд Твери освободил от наказания мужчину за аферу, о которой он узнал в TikTok
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Московский суд Твери освободил от наказания мужчину, который провернул аферу, вдохновившись роликом в TikTok. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый узнал из соцсети о возможности получить социальную выплату для развития малого и среднего бизнеса. Почерпнув из комментариев к видео подробную инструкцию о порядке обращения, он обратился в центр социальной поддержки населения Твери, где ему выдали 350 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по оказанию клининговых услуг.

Полученные деньги мужчина потратил не по назначению, а на собственные нужды. После чего против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователям он рассказал, что не собирался заниматься предпринимательством, а хотел погасить кредит своей девушки.

В суде обвиняемый и представитель потерпевшей стороны примирились. Подсудимый погасил ущерб, после чего претензии к нему отпали. При вынесении решения суд учел его молодой возраст и положительные характеристики.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китая. Пятеро детей 2013 года рождения попробовали китайскую еду из трендов TikTok.

