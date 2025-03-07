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13:33, 7 марта 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело после отравления школьников китайской едой в Подмосковье

В Красноармейске СК возбудил дело после отравления школьников снеками из КНР
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китайской народной республики (КНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних») УК РФ.

По версии следствия, все произошло 6 марта. Пятеро детей 2013 года рождения находились в школе, где попробовали китайскую еду из трендов Tik-Tok. Спустя некоторое время они почувствовали себя плохо – их госпитализировали с симптомами отравления.

Ранее сообщалось, что речь идет о палочках Латяо с соевым мясом – их принес в школу один из учеников и угостил друзей. В итоге в больнице оказались пять девочек и один мальчик.

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