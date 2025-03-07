Под Москвой школьники попробовали снеки из трендов Tik-Tok и оказались в больнице

Mash: В Красноармейске шесть школьников отравились китайскими снеками из Tik-Tok

В подмосковном Красноармейске шесть школьников попробовали китайские снеки из трендов Tik-Tok и оказались в больнице. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, в медучреждение с отравлением поступили 11-летние дети — пять девочек и один мальчик.

Как утверждает Mash, один из одноклассников принес палочки Латяо с соевым мясом и угостил ими друзей. Информация о состоянии учащихся не раскрывалась.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде двухлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками.

Пострадавший ребенок проживает с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. Горожанка заметила, что падчерица плохо себя чувствует, и вызвала бригаду медиков.

Российские полицейские начали устанавливать, как наркотики попали в организм девочки.