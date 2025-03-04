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09:10, 4 марта 2025Россия

В российском городе двухлетний ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением

NewsNN: В Нижнем Новгороде девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде двухлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками. Об этом стало известно порталу NewsNN от источника в экстренных службах.

По данным российского издания, пострадавший ребенок проживает с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. Горожанка заметила, что падчерица плохо себя чувствует, и вызвала бригаду медиков.

Девочку привезли в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.

Полицейские начали устанавливать, как наркотики оказались в организме ребенка. Отец признался, что курил марихуану вне дома месяц назад. В 2009 году мужчина получил судимость за кражу, а сейчас нигде не работает, как и его жена. В отношении жителя Нижнего Новгорода составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации.

ЖЗЛ
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