В российском городе годовалая девочка нашла таблетки и оказалась в реанимации

В Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла таблетки и оказалась в реанимации

В Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации, передает 78.ru.

По данным российского телеканала, ребенок был госпитализирован с отравлением. Его состояние городские медики назвали тяжелым.

Родители отметили, что девочка могла принять препарат от эпилепсии.

У пострадавшего ребенка полная семья, на учете она не состояла. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разузнал 78.ru.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной. Мальчика поместили в реанимацию. Его состояние доктора сочли тяжелым.

Следователи начали выяснять, как в организм ребенка попали наркотические вещества.