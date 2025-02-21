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09:27, 21 февраля 2025Россия

В российском городе годовалая девочка нашла таблетки и оказалась в реанимации

В Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла таблетки и оказалась в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации, передает 78.ru.

По данным российского телеканала, ребенок был госпитализирован с отравлением. Его состояние городские медики назвали тяжелым.

Родители отметили, что девочка могла принять препарат от эпилепсии.

У пострадавшего ребенка полная семья, на учете она не состояла. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разузнал 78.ru.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной. Мальчика поместили в реанимацию. Его состояние доктора сочли тяжелым.

Следователи начали выяснять, как в организм ребенка попали наркотические вещества.

ЖЗЛ
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