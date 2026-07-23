Иностранец пнул крысу в россиянку в городе Европы

Итальянец пнул крысу в грудь российской туристки во время прогулки по Венеции

Иностранец пнул крысу в грудь российской туристки во время прогулки по итальянской Венеции. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, соотечественница Евгения шла по улице европейского города после фотосессии и катания на гондоле. В какой-то момент она увидела местного жителя, который гнался за крысой. Итальянец попытался отогнать ее ударом ноги, и животное полетело прямо в россиянку. Девушка начала стряхивать грызуна с одежды, и тот укусил ее за палец.

Евгению доставили в больницу. Там ей обработали рану, сделали прививку от столбняка и назначили антибиотики. Кроме того, врачи взяли кровь на анализ, но пока неизвестно, была ли крыса заражена.

Ранее другая российская туристка заразилась крысиным тифом на Бали. Девушку начали беспокоить жуткие головные боли, одышка и болезненная реакция на прикосновения, однако она отказалась от госпитализации и решила лечиться через ChatGPT.

