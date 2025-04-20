Полчища гигантских крыс захватили второй по населению город Британии. Почему для борьбы с ними понадобилась помощь военных?

Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании

В середине апреля стало известно, что в английский Бирмингем войдет армия. И дело не в военном конфликте или протестах. Второй по числу населения город Великобритании захватили крысы: жители жалуются на тысячи грызунов, которые по ночам пируют на заваленных мусором улицах. «Лента.ру» разбирается, как Бирмингем превратился в крысиный рай.

На улицах города заметили полуметровых крыс

Последние новости из второго по числу населения города Великобритании больше похожи на страницы средневековой хроники времен «черной смерти». Чумы в Бирмингеме, конечно, нет, однако жители как будто соревнуются в жутких рассказах об огромных грызунах, штурмующих мусорные баки по ночам.

Уилл Тиммс, который считается лучшим крысоловом в городе, рассказал, что за 12 лет карьеры впервые столкнулся с чем-то подобным. Бывший военный признался, что уже не выходит на улицу без мощной пневматической винтовки.

На прошлой неделе я поймал крысу длиной 55 сантиметров. Она была просто огромной Уилл Тиммс

Студентка Бирмингемского университета Сэнди Ду заявила, что в ужасе от происходящего в городе. Крысы, по ее словам, прячутся днем, а после захода солнца набрасываются на переполненные мусорные баки гигантскими стаями.

Они просто ужасны! Мы постоянно видим по ночам, как они роются в мусорных баках. Их так много, что просто мурашки по коже. Это ужасное, отвратительное зрелище Сэнди Ду

Уилл Тиммс с пойманной крысой Фото: William Timms / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Особой загадки в происходящем нет, однако как выйти из сложившейся ситуации, похоже, никто не знает.

Десятки тысяч тонн мусора скопились на улицах Бирмингема из-за забастовки коммунальщиков

Проблемы в Бирмингеме начались еще в январе, когда мусорщики начали отдельные забастовки, выдвигая требования к властям. Дело в том, что город с населением более миллиона человек еще в 2023 году фактически объявил себя банкротом.

Пытаясь найти выход из ситуации, власти решили сократить некоторые траты на городское хозяйство — в частности, было принято решение урезать зарплаты мусорщикам. Это, понятное дело, им не понравилось.

11 марта профсоюз мусорщиков заявил о начале бессрочной забастовки — до тех пор, пока властям не придут в голову более светлые мысли по поводу городского бюджета.

Важно помнить, что спор возник не из-за требований повысить зарплаты, а ради того, чтобы предотвратить их серьезное сокращение Шэнон Грэм секретарь профсоюза мусорщиков

14 апреля мусорщики отвергли очередное предложение властей, назвав его «совершенно неадекватным». В частности, из него не было исключено требование урезать зарплаты 200 водителям мусорных машин. Грэм заявила, что в отказе нет ничего удивительного, так как этим людям фактически предложили оплатить прошлые провальные решения горсовета из своих карманов.

Мусор на улице Бирмингема, 15 апреля 2025 Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Впрочем, тот же Уилл Тиммс, который просто не справляется с количеством заказов на уничтожение крыс, винит в происходящем обе стороны. Он заявил, что власти и профсоюз воюют друг с другом, забыв о гражданах. «Сейчас 2025 год, а некоторые районы Бирмингема похожи на страну третьего мира. Это просто отвратительно», — сказал крысолов.

Главной проблемой города стали плодящиеся серые крысы

Родиной этих грызунов считается Восточная Азия, а конкретнее — территория современного Китая. Их распространение в Великобритании началось в XVIII веке, а виной этому стало превращение страны во «владычицу морей». Именно на кораблях, идущих из азиатских колоний, крысы попали на Британские острова.

Сейчас ученые заявляют, что в Великобритании живет не менее 80 миллионов крыс, хотя цифра эта очень приблизительная, потому что подсчитать быстро плодящихся грызунов просто невозможно. Новости о нашествии крыс в последние годы приходят не только из Бирмингема. Например, летом 2024-го полчища крыс захватили район Уотфорд в графстве Хартфордшир и буквально терроризировали обитателей крупного жилого комплекса.

У одной из жительниц вредители сгрызли проводку в машине, на ремонт пришлось потратить около 1000 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей). Другая горожанка пожаловалась на десяток крыс, поселившихся в ее саду. Работать там приходилось исключительно в защитном костюме

В апреле, когда в Бирмингеме уже объявили чрезвычайное положение из-за огромного количества мусора и нашествия крыс, строители АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет также жаловались на засилье грызунов. По их словам, крыс стало так много, что они уже не боятся людей.

Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя. Возле столовых еще хуже. С них, видимо, все и началось. Но теперь крысы везде рабочий на строительстве АЭС Hinkley Point C

Увеличение поголовья крыс заметили и в Лондоне, а причинами нынешнего нашествия считают пандемию COVID-19. Тогда многие заведения и офисы пустовали месяцами, мусор подолгу не вывозили с улиц, и крысы плодились без всякого контроля.

В 2022-2023 годах британские медики отчитывались, что около 50 человек пришлось госпитализировать из-за крысиных укусов. Грызуны переносят множество болезней. Например, от крыс теоретически можно подцепить болезнь Лайма или лептоспироз — острое инфекционное заболевание, поражающее почки и печень.

Гора мусора в Бирмингеме Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Сейчас в Бирмингеме мусорщики выпускают около 20 автомобилей в сутки. Они собирают часть отходов в районах, где дела идут особенно плохо. Для огромного города это капля в море, а о полном решении проблемы пока речи не идет. Кроме того, крысоловы и вовсе предрекают апокалиптические события.

В Бирмингеме предсказали появление крыс, представляющих опасность для детей и домашних животных

Слова Уилла Тиммса о крысе размером более полуметра уже не кажутся чем-то особенным. В огромном количестве пищевых отходов, скапливающихся на улицах Бирмингема, много калорийной пищи, поэтому крысы становятся все крупнее.

Коллега Тиммса из австралийского города Голд-Кост, Ли Мэддокс, заявил, что в таких благоприятных условиях вполне могут появиться огромные суперкрысы.

Крысы становятся больше. Это связано с возросшим доступом к высококалорийной пище, более теплыми зимами и конкурентным поведением, включающем каннибализм. (...) В городе у крыс меньше естественных врагов и есть стабильные источники пищи. Идеальное сочетание для появления грызунов сверхбольших размеров Ли Мэддокс

По словам специалиста, вероятность появления в Бирмингеме грызунов размером с кошку — не фантастика. «При идеальных условиях серая крыса может вырасти до 40 сантиметров, не считая хвоста», — сказал он и добавил, что такие грызуны вполне могут представлять угрозу для детей и домашних животных.

Крыса на улице Бирмингема Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Мэддокс сказал, что крысы не могут расти бесконечно, но в идеальных условиях они приближаются к максимуму возможного размера. Впрочем, главной угрозой, исходящей от полчищ грызунов, он считает инфекционные болезни.

Для борьбы с крысами в Бирмингеме привлекли военных

13 апреля, как раз перед очередными переговорами между профсоюзом и властями, появилась информация, что помощь коммунальщикам в заваленном мусором и захваченном крысами городе окажут военные.

Впрочем, солдат британской армии пока не собираются отправлять на уборку мусора. «Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сказано в материале издания The Daily Telegraph.

Хотя не очень ясно, чем именно будут заниматься военные в Бирмингеме, утверждается, что в случае необходимости их могут прислать еще больше.

При этом появление солдат в городе может вызвать очередной виток напряженности между мусорщиками и властями. Представители Лейбористской партии уже заявили, что коммунальщики взяли 1,2 миллиона жителей Бирмингема в заложники «с целью получения выкупа»

Пока профсоюз и горсовет грызутся за деньги, крысы продолжают не только пугать горожан, но и грызть их имущество. Например, 33-летний Адам Ясмин из района Балсолл-Хит заявил, что пушистые вредители «отправили в утиль» его Mercedes. Они сгрызли проводку в двигателе, а страховщики сказали, что ремонт обойдется слишком дорого, и отказали мужчине в обслуживании. Кто заплатит за проделки грызунов, неизвестно.

Это просто ужасно, особенно там, где я живу. Там много ресторанов, и, клянусь, там была гора мусора высотой в мой рост. Я не шучу. Сегодня они убрали мешки с мусором, которые были на земле, но баки так и остались полными Адам Ясмин

Пикет профсоюза мусорщиков в Бирмингеме Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Среди всех этих неутешительных новостей нашлось место и для юмора. 15 апреля сатирический сайт News Thump выпустил новость, в которой утверждается, что в Бирмингеме выросли продажи «кольчуг, мечей и целебных эликсиров», которые крысоловы собираются использовать в войне с крысами.

Впрочем, бирмингемцам явно не до смеха, их город как будто действительно погружается в Средневековье. При этом схожие проблемы британские таблоиды пророчат Питерборо и Шеффилду, где мусорщики тоже недовольны инициативами местных властей и проводят акции протеста. Кто знает, может, армия Крысиного короля отобьет еще пару населенных пунктов у короля Карла III.