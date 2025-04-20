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00:01, 21 апреля 2025Из жизни

Полчища гигантских крыс захватили второй по населению город Британии. Почему для борьбы с ними понадобилась помощь военных?

Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chanawat Jaiya / Shutterstock / Fotodom

В середине апреля стало известно, что в английский Бирмингем войдет армия. И дело не в военном конфликте или протестах. Второй по числу населения город Великобритании захватили крысы: жители жалуются на тысячи грызунов, которые по ночам пируют на заваленных мусором улицах. «Лента.ру» разбирается, как Бирмингем превратился в крысиный рай.

На улицах города заметили полуметровых крыс

Последние новости из второго по числу населения города Великобритании больше похожи на страницы средневековой хроники времен «черной смерти». Чумы в Бирмингеме, конечно, нет, однако жители как будто соревнуются в жутких рассказах об огромных грызунах, штурмующих мусорные баки по ночам.

Уилл Тиммс, который считается лучшим крысоловом в городе, рассказал, что за 12 лет карьеры впервые столкнулся с чем-то подобным. Бывший военный признался, что уже не выходит на улицу без мощной пневматической винтовки.

На прошлой неделе я поймал крысу длиной 55 сантиметров. Она была просто огромной

Уилл Тиммс

Студентка Бирмингемского университета Сэнди Ду заявила, что в ужасе от происходящего в городе. Крысы, по ее словам, прячутся днем, а после захода солнца набрасываются на переполненные мусорные баки гигантскими стаями.

Они просто ужасны! Мы постоянно видим по ночам, как они роются в мусорных баках. Их так много, что просто мурашки по коже. Это ужасное, отвратительное зрелище

Сэнди Ду
Уилл Тиммс с пойманной крысой

Уилл Тиммс с пойманной крысой

Фото: William Timms / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Особой загадки в происходящем нет, однако как выйти из сложившейся ситуации, похоже, никто не знает.

Десятки тысяч тонн мусора скопились на улицах Бирмингема из-за забастовки коммунальщиков

Проблемы в Бирмингеме начались еще в январе, когда мусорщики начали отдельные забастовки, выдвигая требования к властям. Дело в том, что город с населением более миллиона человек еще в 2023 году фактически объявил себя банкротом.

Пытаясь найти выход из ситуации, власти решили сократить некоторые траты на городское хозяйство — в частности, было принято решение урезать зарплаты мусорщикам. Это, понятное дело, им не понравилось.

11 марта профсоюз мусорщиков заявил о начале бессрочной забастовки — до тех пор, пока властям не придут в голову более светлые мысли по поводу городского бюджета.

Важно помнить, что спор возник не из-за требований повысить зарплаты, а ради того, чтобы предотвратить их серьезное сокращение

Шэнон Грэмсекретарь профсоюза мусорщиков

14 апреля мусорщики отвергли очередное предложение властей, назвав его «совершенно неадекватным». В частности, из него не было исключено требование урезать зарплаты 200 водителям мусорных машин. Грэм заявила, что в отказе нет ничего удивительного, так как этим людям фактически предложили оплатить прошлые провальные решения горсовета из своих карманов.

Мусор на улице Бирмингема, 15 апреля 2025

Мусор на улице Бирмингема, 15 апреля 2025

Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Впрочем, тот же Уилл Тиммс, который просто не справляется с количеством заказов на уничтожение крыс, винит в происходящем обе стороны. Он заявил, что власти и профсоюз воюют друг с другом, забыв о гражданах. «Сейчас 2025 год, а некоторые районы Бирмингема похожи на страну третьего мира. Это просто отвратительно», — сказал крысолов.

Главной проблемой города стали плодящиеся серые крысы

Родиной этих грызунов считается Восточная Азия, а конкретнее — территория современного Китая. Их распространение в Великобритании началось в XVIII веке, а виной этому стало превращение страны во «владычицу морей». Именно на кораблях, идущих из азиатских колоний, крысы попали на Британские острова.

Сейчас ученые заявляют, что в Великобритании живет не менее 80 миллионов крыс, хотя цифра эта очень приблизительная, потому что подсчитать быстро плодящихся грызунов просто невозможно. Новости о нашествии крыс в последние годы приходят не только из Бирмингема. Например, летом 2024-го полчища крыс захватили район Уотфорд в графстве Хартфордшир и буквально терроризировали обитателей крупного жилого комплекса.

У одной из жительниц вредители сгрызли проводку в машине, на ремонт пришлось потратить около 1000 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей). Другая горожанка пожаловалась на десяток крыс, поселившихся в ее саду. Работать там приходилось исключительно в защитном костюме

В апреле, когда в Бирмингеме уже объявили чрезвычайное положение из-за огромного количества мусора и нашествия крыс, строители АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет также жаловались на засилье грызунов. По их словам, крыс стало так много, что они уже не боятся людей.

Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя. Возле столовых еще хуже. С них, видимо, все и началось. Но теперь крысы везде

рабочий на строительстве АЭС Hinkley Point C

Увеличение поголовья крыс заметили и в Лондоне, а причинами нынешнего нашествия считают пандемию COVID-19. Тогда многие заведения и офисы пустовали месяцами, мусор подолгу не вывозили с улиц, и крысы плодились без всякого контроля.

В 2022-2023 годах британские медики отчитывались, что около 50 человек пришлось госпитализировать из-за крысиных укусов. Грызуны переносят множество болезней. Например, от крыс теоретически можно подцепить болезнь Лайма или лептоспироз — острое инфекционное заболевание, поражающее почки и печень.

Гора мусора в Бирмингеме

Гора мусора в Бирмингеме

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Сейчас в Бирмингеме мусорщики выпускают около 20 автомобилей в сутки. Они собирают часть отходов в районах, где дела идут особенно плохо. Для огромного города это капля в море, а о полном решении проблемы пока речи не идет. Кроме того, крысоловы и вовсе предрекают апокалиптические события.

В Бирмингеме предсказали появление крыс, представляющих опасность для детей и домашних животных

Слова Уилла Тиммса о крысе размером более полуметра уже не кажутся чем-то особенным. В огромном количестве пищевых отходов, скапливающихся на улицах Бирмингема, много калорийной пищи, поэтому крысы становятся все крупнее.

Коллега Тиммса из австралийского города Голд-Кост, Ли Мэддокс, заявил, что в таких благоприятных условиях вполне могут появиться огромные суперкрысы.

Крысы становятся больше. Это связано с возросшим доступом к высококалорийной пище, более теплыми зимами и конкурентным поведением, включающем каннибализм. (...) В городе у крыс меньше естественных врагов и есть стабильные источники пищи. Идеальное сочетание для появления грызунов сверхбольших размеров

Ли Мэддокс

По словам специалиста, вероятность появления в Бирмингеме грызунов размером с кошку — не фантастика. «При идеальных условиях серая крыса может вырасти до 40 сантиметров, не считая хвоста», — сказал он и добавил, что такие грызуны вполне могут представлять угрозу для детей и домашних животных.

Крыса на улице Бирмингема

Крыса на улице Бирмингема

Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Мэддокс сказал, что крысы не могут расти бесконечно, но в идеальных условиях они приближаются к максимуму возможного размера. Впрочем, главной угрозой, исходящей от полчищ грызунов, он считает инфекционные болезни.

Для борьбы с крысами в Бирмингеме привлекли военных

13 апреля, как раз перед очередными переговорами между профсоюзом и властями, появилась информация, что помощь коммунальщикам в заваленном мусором и захваченном крысами городе окажут военные.

Впрочем, солдат британской армии пока не собираются отправлять на уборку мусора. «Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сказано в материале издания The Daily Telegraph.

Хотя не очень ясно, чем именно будут заниматься военные в Бирмингеме, утверждается, что в случае необходимости их могут прислать еще больше.

При этом появление солдат в городе может вызвать очередной виток напряженности между мусорщиками и властями. Представители Лейбористской партии уже заявили, что коммунальщики взяли 1,2 миллиона жителей Бирмингема в заложники «с целью получения выкупа»

Пока профсоюз и горсовет грызутся за деньги, крысы продолжают не только пугать горожан, но и грызть их имущество. Например, 33-летний Адам Ясмин из района Балсолл-Хит заявил, что пушистые вредители «отправили в утиль» его Mercedes. Они сгрызли проводку в двигателе, а страховщики сказали, что ремонт обойдется слишком дорого, и отказали мужчине в обслуживании. Кто заплатит за проделки грызунов, неизвестно.

Это просто ужасно, особенно там, где я живу. Там много ресторанов, и, клянусь, там была гора мусора высотой в мой рост. Я не шучу. Сегодня они убрали мешки с мусором, которые были на земле, но баки так и остались полными

Адам Ясмин
Пикет профсоюза мусорщиков в Бирмингеме

Пикет профсоюза мусорщиков в Бирмингеме

Фото: Jacob King / PA Images / Getty Images

Среди всех этих неутешительных новостей нашлось место и для юмора. 15 апреля сатирический сайт News Thump выпустил новость, в которой утверждается, что в Бирмингеме выросли продажи «кольчуг, мечей и целебных эликсиров», которые крысоловы собираются использовать в войне с крысами.

Впрочем, бирмингемцам явно не до смеха, их город как будто действительно погружается в Средневековье. При этом схожие проблемы британские таблоиды пророчат Питерборо и Шеффилду, где мусорщики тоже недовольны инициативами местных властей и проводят акции протеста. Кто знает, может, армия Крысиного короля отобьет еще пару населенных пунктов у короля Карла III.

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