Военные помогут властям Британии избавиться от мусора на улицах

Telegraph: Власти Британии обратились к военным из-за забастовок мусорщиков

В связи с забастовками мусорщиков Бирмингема в Великобритании власти были вынуждены обратиться к военным за помощью. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — говорится в материале. При этом уточняется, что при необходимости могут привлечь больше военных.

По данным источников газеты, предполагается, что помощь будет оказываться в течение непродолжительного времени. Военные будут работать в офисе.

Ранее сообщалось, что забастовка мусорщиков в Бирмингеме привела к стремительному размножению полчищ крыс, с которыми не справляются сотрудники компаний по борьбе с вредителями.