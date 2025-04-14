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01:07, 14 апреля 2025Мир

Военные помогут властям Британии избавиться от мусора на улицах

Telegraph: Власти Британии обратились к военным из-за забастовок мусорщиков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В связи с забастовками мусорщиков Бирмингема в Великобритании власти были вынуждены обратиться к военным за помощью. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — говорится в материале. При этом уточняется, что при необходимости могут привлечь больше военных.

По данным источников газеты, предполагается, что помощь будет оказываться в течение непродолжительного времени. Военные будут работать в офисе.

Ранее сообщалось, что забастовка мусорщиков в Бирмингеме привела к стремительному размножению полчищ крыс, с которыми не справляются сотрудники компаний по борьбе с вредителями.

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