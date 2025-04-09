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09:07, 9 апреля 2025Из жизни

Предсказаны нападения гигантских крыс-каннибалов на детей в одном городе

В Великобритании предсказали появление огромных крыс, нападающих на детей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Darren Staples / Reuters

Крысолов предсказал появление в Великобритании гигантских крыс-каннибалов, способных нападать на детей и домашних животных. Об этом пишет Daily Express.

Забастовка мусорщиков в городе Бирмингем привела к стремительному размножению полчищ крыс, с которыми не справляются сотрудники компаний по борьбе с вредителями. Уилл Тиммс, который считается лучшим крысоловом в городе, рассказал, что грызуны быстро растут, питаясь белковой пищей, выброшенной людьми. «На прошлой неделе я поймал крысу длиной 55 сантиметров. Она была просто огромной», — рассказал он.

Коллега Тиммса из австралийского города Голд-Кост, Ли Мэддокс, заявил, что в таких благоприятных условиях вполне могут появиться огромные супер-крысы. «Крысы становятся больше. Это связано с возросшим доступом к высококалорийной пище, более теплым зимам и конкурентному поведению, включающему каннибализм. (...) В городе у крыс меньше естественных врагов и есть стабильные источники пищи. Идеальное сочетание для появления грызунов сверхбольших размеров», — заявил специалист.

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Мэддокс отметил, что вероятность появления в Бирмингеме крыс размером с кошку не является фантастикой. «Серая крыса может вырасти до 40 сантиметров, не считая хвоста, при идеальных условиях», — сказал он и добавил, что такие грызуны вполне могут быть угрозой для детей и домашних животных. При этом, по мнению специалиста, более всего крысы опасны как разносчики болезней.

Забастовка мусорщиков, требующих повышения зарплат, усугубила ситуацию с нашествием крыс в Бирмингеме. Вредителей и так было много в городе, однако гниющие на улицах горы мусора способствуют их стремительному размножению. Горсовет уже объявил, что сложившаяся ситуация угрожает здоровью горожан.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полчища крыс захватили строящуюся атомную электростанцию. На засилье грызунов пожаловались рабочие, строящие АЭС Hinkley Point C в Сомерсете.

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