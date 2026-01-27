Россиянка решила лечиться от крысиного тифа на Бали с помощью ChatGPT

Российская туристка заразилась крысиным тифом на острове Бали, Индонезия, и решила лечиться с помощью ChatGPT. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

32-летняя Надежда вместе с мужем прилетела на курорт из Йошкар-Олы и остановилась на вилле в районе Чангу. В один из дней в специальную ловушку в одной из комнат попала крыса. Россиянка отпустила грызуна, но позже он вернулся в жилье и обосновался в нем.

Еще через несколько дней туристка проснулась с низкой температурой, при этом у нее был жар. Также ее начали беспокоить жуткие головные боли, одышка и болезненная реакция на прикосновения. Тогда скорая назначила ей лекарства, но анализы не взяла.

Позже состояние россиянки ухудшилось — к перечисленным симптомам добавилась заложенность в ушах, а температура никак не поднималась. На третий день туристы вновь вызвали врачей, которые на этот раз взяли биоматериал Надежды и прописали ей курс капельниц.

Результаты диагностики показали критическую стадию лихорадки денге и низкий уровень тромбоцитов в крови. Когда у россиянки стали отниматься ноги и появилась боль в легких и кишечнике, она отказалась от госпитализации и решила лечиться через ChatGPT. В итоге он поставил ей диагноз «крысиный тиф» и назначил препараты, после приема которых туристка стала идти на поправку.

