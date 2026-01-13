Турист прошел духовный обряд на Бали и заразился подкожной инфекцией

Турист прошел обряд очищения в священном источнике на Бали и заразился инфекцией

Турист прошел обряд очищения в священном источнике на Бали (Индонезия) и заразился подкожной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, мужчина отправился на индонезийский остров со своей женой. Семья давно мечтала осуществить духовный обряд в водном храме Тирта Эмпул. Муж девушки сделал все по правилам: три раза окунулся в источнике и прополоскал рот священной водой.

Сообщается, что через полгода туриста начали беспокоить сильные высыпания на теле. Среди других симптомов были крапивница, сильный зуд, а также акне. По словам его жены, организм супруга дал сбой: пища не переваривалась, страдала поджелудочная, мужчина мучился от бессонницы.

Больше полугода врачи не могли поставить туристу верный диагноз. В конце концов, после анализа на бластоцисты — микроорганизмов, которые водятся в загрязненной воде — мужчине поставили диагноз «бластоцистоз» и пролечили препаратами от паразитов в течение года. Уточняется, что за это время он несколько раз оказался в больнице и переживал «откаты» в болезни. В настоящее время путешественник пошел на поправку.

