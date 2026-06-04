ПМЭФ-2026. День второй

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13:20, 4 июня 2026Бывший СССР

Захарова отвергла оплату Москвой дороги Армении в Евросоюз

Захарова: Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы не собираемся оплачивать дорогу [Армении] в Европейский союз», — рассказала дипломат.

Она отметила, что подход властей республики «сидения на двух стульях» не устраивает никого, а Евросоюз проводит в отношении России и других стран мира враждебную политику, поддерживая украинских террористов.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не будет оказывать Армении меры поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонних договоренностей в случае продолжения сближения республики с Европейским союзом.

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