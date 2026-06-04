В России пригрозили Армении из-за ЕС

Оверчук пригрозил Армении отменой мер поддержки в случае сближения с ЕС

Россия не будет оказывать Армении меры поддержки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонних договоренностей в случае продолжения сближения республики с Европейским союзом (ЕС). Об этом в разговоре с «Интерфакс» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Надо посмотреть, кто выиграет [на выборах в парламент Армении], и потом уже принимать меры, решать. Потому что если выиграют проевропейские силы, значит Армения идет в сторону Европейского союза. И тогда действительно необходимо будет принимать соответствующие меры», — сказал он.

«Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. Зачем нам осуществлять меры поддержки такой стране? Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?» — подчеркнул Оверчук.

Вице-премьер РФ напомнил, что у России пока сохраняются обязательства перед Арменией в рамках ЕАЭС, но они могут быть пересмотрены. По его словам, в заявлении лидеров на Высшем Евразийском экономическом совете в Астане говорится об изучении возможности приостановки членства Армении в союзе. «Мы не хотим, чтобы Армения выходила из Евразийского экономического союза», — указал замглавы правительства, пояснив, что поддержка выражается в виде отсутствующих таможенных пошлин, открытых рынков, низких цен на энергию, свободного движения рабочей силы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявила, что в случае отказа Армении от союзнических отношений с Россией, Москве не останется другого выбора, кроме как пересмотра тех льгот, которые сейчас предоставляются Еревану.

Дипломат также подчеркнула, что Россия не может игнорировать внешнеполитическую линию властей Армении и ее сближение с ЕС. По ее словам, Ереван должен четко определиться со своим будущим в ЕАЭС, так как он не имеет права оплачивать свою евроинтеграцию за счет стран — участниц объединения.