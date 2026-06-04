Захарова прослезилась, показывая фото погибших в Старобельске детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, показывая фотографии детей, погибших от удара украинских войск по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», — рассказала дипломат.

Она добавила, что представители ООН потребовали дополнительной верификации случившегося, а бездействие и ложь стран Запада никого не удивляют.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что удар ВСУ по электричке в Крыму — провокация и акт терроризма, а украинские власти вновь доказали, что не преследуют иных целей, кроме как убивать русских людей