ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 4 июня 2026Бывший СССР

Захарова прослезилась от фотографий погибших в Старобельске детей

Захарова прослезилась, показывая фото погибших в Старобельске детей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, показывая фотографии детей, погибших от удара украинских войск по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», — рассказала дипломат.

Она добавила, что представители ООН потребовали дополнительной верификации случившегося, а бездействие и ложь стран Запада никого не удивляют.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что удар ВСУ по электричке в Крыму — провокация и акт терроризма, а украинские власти вновь доказали, что не преследуют иных целей, кроме как убивать русских людей

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Названо условие включения всех банков в России в «белые списки»

    Раскрыты детали соглашения между Израилем и Ливаном

    В Европе пообещали помочь Армении в избавлении зависимости от России

    В России нашли способ строить дома за четыре месяца

    В России защитили права более 30 миллионов владельцев приватизированного жилья

    Разговор об имуществе между братьями на остановке закончился расправой

    Производитель объяснил популярность часов Путина

    Роботизированную «Депешу» показали на ПМЭФ

    21-летняя мать высунулась из машины и погубила себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok