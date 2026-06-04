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Бывший СССР
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13:19, 4 июня 2026Бывший СССР

На Украине сняли обвинения с расследователя коррупции в окружении Зеленского

Генпрокуратура Украины сняла обвинения в госизмене с детектива НАБУ Гусарова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: НАБУ

Генпрокуратура Украины сняла обвинения в госизмене с детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Виктора Гусарова, который расследовал дело об организации теневых схем в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинский Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.

«Шевченковский суд Киева освободил детектива от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Детективы Виктор Гусаров и его коллега Руслан Магамедрасулов были задержаны Службой безопасности Украины (СБУ) в июле 2025 года после того, как опубликовали результаты расследования о коррупции в сфере энергетики против бизнесмена и ближайшего друга главы государства Тимура Миндича.

В частности, они представили аудиозаписи прослушки, установленной в квартире предпринимателя, где часто бывал и сам Зеленский.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал земли и недвижимость бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака в рамках операции под кодовым названием «Мидас». Предполагается, что его преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине под Киевом.

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