На Украине арестовали недвижимость бывшего главы офиса Зеленского

На Украине суд арестовал земли и недвижимость бывшего главы офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал земли и недвижимость бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака в рамках операции под кодовым названием «Мидас». Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своем YouTube-канале.

По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом. Утверждается, что к делу привлечены экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший министр национального единства Алексей Чернышов, которому присвоили псевдоним Че Гевара, а также близкий к главе государства Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

«В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии" в Козино под Киевом"», — сказали в ведомстве.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.