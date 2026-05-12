Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 12 мая 2026Бывший СССР

На Украине арестовали недвижимость бывшего главы офиса Зеленского

На Украине суд арестовал земли и недвижимость бывшего главы офиса Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал земли и недвижимость бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака в рамках операции под кодовым названием «Мидас». Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своем YouTube-канале.

По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом. Утверждается, что к делу привлечены экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший министр национального единства Алексей Чернышов, которому присвоили псевдоним Че Гевара, а также близкий к главе государства Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

«В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии" в Козино под Киевом"», — сказали в ведомстве.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака

    Дороги в российском регионе заволокло дымом

    Министр экономики Японии назвал цель поездки делегации ведомства в Россию

    Советник лидера Ирана обратился к Трампу с предупреждением

    Сексолог объяснила разницу между мужским и женским оргазмом

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Освободившегося из СИЗО российского мэра увезли в больницу

    Сроки отключения горячей воды в России пообещали сократить

    На Украине арестовали недвижимость бывшего главы офиса Зеленского

    Премьер-министр Британии оказался на грани отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok