На Украине опубликовали новую часть аудиозаписей по делу Миндича

НАБУ: Ермак фигурирует на «пленках Миндича» как R2 в деле об отмывании $10,4 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новую часть аудиозаписей по делу предпринимателя Тимура Миндича, на которых бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фигурирует как «R2». Видео опубликовано в YouTube-канале ведомства

В записях говорится об отмывании денежных средств, которые были получены преступным путем, при строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом под названием «Династия». Отмечается, что к делу были привлечены бывший министр национального единства Алексей Чернышов, которому присвоили псевдоним Че Гевара, а также Ермак и Миндич.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов рассказал, что участники проекта договорились построить четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания. По его словам, стоимость строительства каждой составляла около двух миллионов долларов. По его словам, они пытались «узаконить деньги, потраченные на резиденцию», в частности, рассчитывали купить документы, которые подтверждают законное происхождение средств.

Ершов уточнил, что участники проекта «Династия» при строительстве резиденций отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.