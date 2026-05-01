Мендель: Жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича»

Голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича», которые в скором времени будут обнародованы антикоррупционными органами и могут вызвать масштабный скандал. Подробности рассказала бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Х.

По ее словам, в материалах упоминается некий «Вова», то есть сам Владимир Зеленский. Он фигурирует на записях в качестве участника сделки по дронам, а также как один владелец одного из четырех элитных особняков, который возводится в самом богатом украинском пригороде.

Как подчеркнула Мендель, на пленках экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей Зеленского один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.

«Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. (...) Этот конфликт — единственное, что удерживает его [Зеленского] у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится», — написала Мендель.

Ранее Berliner Zeitung (BZ) сообщало, что обнародование аудиозаписей по делу о коррупции среди украинских властей стало потрясением для Владимира Зеленского. По информации немецких журналистов, президент Украины столкнулся с внутренним давлением после того, как коррупционный скандал дошел до самой верхушки его правительства.