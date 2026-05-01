На Западе рассказали о потрясшем Зеленского событии

BZ: Зеленский подвергается давлению из-за нового расследования НАБУ

Обнародование аудиозаписей по делу о коррупции среди украинских властей стало потрясением для президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что Зеленский столкнулся в внутренним давлением после того, как коррупционный скандал дошел до самого верха украинского правительства.

«Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. (...) Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление», — пишет издание.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что политики стали открыто говорить об объявлении импичмента Зеленскому на фоне новых данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанных с коррупционным скандалом на Украине.

