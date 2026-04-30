23:51, 30 апреля 2026

Украинские политики захотели объявить импичмент Зеленскому

Марина Совина
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Политики стали открыто говорить об объявлении импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на своей странице в соцсети Х.

Таким образом она прокомментировала новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции среди украинских властей. Мендель также добавила, что, согласно ее информации, на «пленках Миндича» был зафиксирован голос первой леди.

«Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. (...) Этот конфликт — единственное, что удерживает его [Зеленского] у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится», — написала Мендель.

Ранее НАБУ направило документы в генеральную прокуратуру страны на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского.

