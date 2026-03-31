Тимура Миндича захотели экстрадировать на Украину

НАБУ направило документы на экстрадицию Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило документы в генеральную прокуратуру страны на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал главный детектив по делу расследования коррупции в правящих кругах республики Александр Абакумов.

«Мы направили в офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции», — подчеркнул следователь.

По его словам, ответа от генпрокуратуры не последовало, а документы находятся в ведомстве уже более двух недель. Кроме того, рассказывает Абакумов, Израиль является сложной для экстрадиции страной. Для экстрадиции необходимо предоставить местным силовым структурам материалы всего уголовного дела.

С 2025 года на Украине проходит операция «Мидас». Так называется антикоррупционное расследование НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), касающееся коррупции в энергетической сфере Украины. Главным фигурантом дела является Тимур Миндич.