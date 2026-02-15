Реклама

13:37, 15 февраля 2026Бывший СССР

НАБУ подтвердило задержание Галущенко

НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины Галущенко при попытке бегства
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii Kovalenko / Reuters

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) официально подтвердили задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Первыми о задержании Галущенко, который попытался бежать с Украины, сообщили инсайдеры издания «Украинская правда». Позже НАБУ заявило, что экс-министр был задержан при пересечении государственной границы.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда», — заявили в организации, пообещав огласить подробности позже.

В НАБУ подчеркнули, что Герман Галущенко был задержан в рамках дела «Мидас». Так называется антикоррупционное расследование НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), касающееся масштабных взяток в энергетической сфере Украины. Главным фигурантом дела является бизнесмен и близкий друг президента Украины Зеленского Тимур Миндич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался считать коррупционный скандал в республике причиной увольнения бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Зеленский подчеркнул, что у него были на это свои причины.

