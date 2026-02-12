Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 12 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался об увольнении Ермака

Зеленский отказался считать коррупционный скандал причиной увольнения Ермака
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать коррупционный скандал в республике причиной для увольнения бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Он высказался об этой ситуации в интервью изданию The Atlantic.

«Я не увольнял Андрея Ермака из-за расследования о коррупции. У меня были на это свои причины», — утверждает украинский лидер.

28 ноября 2025 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

Ранее издание «Украинская правда» раскрыло судьбу экс-главы президентского офиса после увольнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Девочка покажет зубки». Ким Чен Ын выбрал себе преемницу. Что о ней известно и какие проблемы ее ждут?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

    Зеленский не поверил в начало СВО

    Трамп сделал дерзкое заявление об Иране

    В Пентагоне призвали создать версию НАТО времен холодной войны

    В Минобороны раскрыли подробности трехчасовой попытки ВСУ атаковать Россию

    Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

    Раскрыты особенности новейшего кроссовера Omoda для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok