Зеленский высказался об увольнении Ермака

Зеленский отказался считать коррупционный скандал причиной увольнения Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать коррупционный скандал в республике причиной для увольнения бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Он высказался об этой ситуации в интервью изданию The Atlantic.

«Я не увольнял Андрея Ермака из-за расследования о коррупции. У меня были на это свои причины», — утверждает украинский лидер.

28 ноября 2025 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

