Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 6 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли судьбу Ермака после увольнения

УП: Ермак после обысков НАБУ не получил подозрения и находится в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак после обысков антикоррупционных структур и последовавшего за ними увольнения так и не получил подозрения. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в расследовании на YouTube.

«В январе он встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком (...) а также ездил домой к [Рустему] Умерову — секретарю СНБО и главе украинской делегации на переговорах с США и РФ», — написало издание «Страна.ua» в Telegram.

28 ноября 2025 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

После ухода со своего поста Ермак заявлял, что готов отправиться на фронт в составе Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Бетербиев рассказал о третьем поединке с Биволом

    Россиянин получил контузию при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok