На Украине раскрыли судьбу Ермака после увольнения

УП: Ермак после обысков НАБУ не получил подозрения и находится в Киеве

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак после обысков антикоррупционных структур и последовавшего за ними увольнения так и не получил подозрения. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в расследовании на YouTube.

«В январе он встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком (...) а также ездил домой к [Рустему] Умерову — секретарю СНБО и главе украинской делегации на переговорах с США и РФ», — написало издание «Страна.ua» в Telegram.

28 ноября 2025 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

После ухода со своего поста Ермак заявлял, что готов отправиться на фронт в составе Вооруженных сил Украины.