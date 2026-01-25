Реклама

18:21, 25 января 2026Бывший СССР

Уволенный глава офиса Зеленского Ермак вернулся на старую работу

Уволенный глава офиса Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую практику
Андрей Шеньшаков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Андрей Ермак, который был уволен с поста главы офиса президента Украины, вернулся в адвокатуру. Об этом сообщает «Евразия Daily» со ссылкой на данные Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Согласно полученным редакцией документам, Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность 23 января 2026 года. Известно, что до прихода в политику он проработал адвокатом почти 25 лет, после чего возглавил офис Владимира Зеленского 20 февраля 2020-го года.

После ухода со своего поста Ермак заявлял, что готов отправиться на фронт в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак постоянно сливал в СМИ информацию о ходе переговоров, после его увольнения утечки прекратились. Об этом сообщил депутат Верховной Рады страны.

