Бывший СССР
23:57, 24 января 2026

В Раде обвинили Ермака в сливах информации о переговорах

Гончаренко: Ермак постоянно сливал информацию о переговорах в СМИ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Oleksandr Klymenko / Globallookpress.com

Бывший глава Офиса президента (ОП) Украины постоянно сливал в СМИ информацию о ходе переговоров, после его увольнения утечки прекратились. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Ни для кого не секрет, что Ермак постоянно сливал информацию о переговорах и предложениях СМИ. Это очень сильно раздражало американцев и большая часть нелюбви к Ермаку была построена именно на этом», — написал он.

В конце ноября Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к Андрею Ермаку. После этого он подал в отставку, а украинский президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку офиса

    

