Сценарист сериала «Счастливы вместе» рассказал о расправе над бывшим участником «Дома 2»

Сценарист Берестовой признал вину и назвал самообороной убийство экс-участника «Дома-2»

В Измайловском суде Москвы перед присяжными выступил сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, обвиняемый в расправе над бывшим участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На заседании подсудимый признал вину и назвал самообороной произошедшее. По его словам, Лукин пришел к нему в гости уже подвыпивший, а затем не переставал употреблять спиртное. Он напал на Берестового, нанес несколько ударов, а затем пошел на него с ножом.

«Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня как зомби с фразой — "убью"», — вспоминал подсудимый. Осознав угрозу, Берестовой тоже схватил нож и хаотично размахивал им, защищаясь от Лукина.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству (ударов)», — объяснил Берестовой.

Эксперты насчитали у Лукина более 50 колото-резаных ран шеи, груди, живота, спины и рук. По данным следствия, преступление произошло в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Мужчины распивали спиртные напитки и поругались.

Лукина нашли без признаков жизни, Берестовой после расправы попал в реанимационное отделение больницы с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами. Он потерял сознание, и его подключили к ИВЛ.