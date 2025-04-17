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15:20, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Участника «Дома-2» нашли мертвым

Regnum: Участник проекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в московской квартире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина нашли мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заявления его друга.

Тело Лукина с признаками насильственной смерти нашли в московской квартире 14 апреля. Судмедэксперты насчитали более 50 колото-резаных ударов на теле погибшего.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили. Ведется расследование», — рассказал друг Лукина.

По версии следствия, у Лукина возник конфликт со знакомым, после которого тот нанес ему ножевые ранения. Подозреваемый находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Дмитрий Лукин родился в 1991 году в селе Поломошном Кемеровской области. Он известен по участию в проекте «Дом-2». После «Дома-2» Лукин сотрудничал с МАТЧ ТВ, СТС и Первым каналом.

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