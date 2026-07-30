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18:07, 30 июля 2026 (обновлено: 18:23, 30 июля 2026)Из жизни

Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия

В Великобритании хозяин 31-летней кошки назвал секретом ее долголетия минеральную воду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @SWNS

71-летний житель Великобритании Лесли Гринхоу утверждает, что его кошка — самая старая в мире. Секреты ее долголетия он раскрыл в издании Manchester Evening News.

По словам хозяина, кошке по кличке Милли 31 год. Он уверен, что ей удалось прожить так долго, потому что она пьет только минеральную воду и не просыпается раньше полудня. Кроме того, он балует кошку креветками, лососем и объятиями на диване.

Мужчина назвал Милли настоящим бойцом. «Милли около 146 лет по человеческим меркам — мне кажется, это говорит само за себя. Представьте, каково быть 146-летним. Я не могу себе этого вообразить; только животные вроде черепах доживают до таких немыслимых лет», — добавил он.

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Гринхоу рассказал, что кошку завела его супруга Паула. В 2020 году женщины не стало. По словам мужчины, он и Милли тяжело переживали ее потерю. Кошка отказывалась от еды и часто сидела у него на коленях. Он уверен, что Паула бы гордилась тем, что их питомец стал долгожителем.

Мужчина признался, что его мечта — попасть с Милли в Книгу рекордов Гиннесса. Он сомневается, что это возможно, поскольку у него нет документов, подтверждающих возраст кошки.

Ранее ветеринар Дарья Богданова назвала основные причины отказа кошек от еды. Среди них — боли, интоксикация, инфекции, заболевания ЖКТ и почек.

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