Названы основные причины отказа кошек от еды

Ветеринар Богданова: отказ кошки от еды означает проблемы со здоровьем

Отказ кошки от еды почти всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем или сильном стрессе. Об этом изданию «Известия» рассказала ветеринар Дарья Богданова.

По словам Богдановой, потеря аппетита у кошки — это симптом, который нельзя игнорировать. Основными причинами такого поведения она назвала боли, интоксикацию, инфекции, заболевания ЖКТ и почек. Потеря интереса к еде также может быть следствием стресса из‑за смены обстановки, появления новых животных или даже перестановки мебели. Ветеринар подчеркнула, что кошки склонны скрывать недомогание, поэтому отказ от корма может быть единственным заметным признаком плохого самочувствия.

Если питомец не притрагивается к еде более суток (для котят этот срок еще меньше), тем более если отказ сопровождается вялостью, рвотой или диареей, визит к врачу следует нанести немедленно. «Не экспериментируйте с едой, не ждите, а лучше сразу запишитесь к врачу», — дала совет Богданова.

В некоторых случаях причина кроется в качестве корма или условиях кормления. Испорченный продукт, резкая смена вкуса, грязная миска или шумное место могут заставить кошку отказаться от еды даже при отличном самочувствии. Врач советует обеспечить питомцу спокойную обстановку, соблюдать режим и не менять рацион слишком часто в попытке угодить. «Временный отказ от еды — это всегда повод приглядеться к своему питомцу внимательнее», — резюмировала Богданова.

