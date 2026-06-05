Ординатор российского медцентра украл шприц с наркотиком на операции

Приморский суд смягчил до 3 лет приговор ординатору, укравшему шприц с наркотиком

Приморский краевой суд вынес приговор ординатору, который украл из операционной шприц с наркотиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ординатор проходил практику в медцентре Приморского края. Во время операции он подменил шприц с наркозом на шприц с обычным раствором хлорида натрия. Вещество молодой человек похитил для личного потребления.

Изначально суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 229 («Хищение наркотических средств лицом с использованием служебного положения») УК РФ и приговорил к 6 годам 2 месяцам колонии. Приморский краевой суд переквалифицировал дело на менее тяжкую статью и смягчил наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее в Новокузнецке судебные приставы задержали местного жителя за попытку пронести в суд шприц, неизвестное вещество во флаконе, таблетки и отвертку.