Россиянин со шприцем и таблетками пришел в суд по делу о наркотиках

Житель Новокузнецка пришел в суд по делу о наркотиках со шприцем и таблетками

В Новокузнецке судебные приставы задержали местного жителя за попытку пронести в суд шприц, неизвестное вещество во флаконе, таблетки и отвертку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Мужчина пришел в Орджоникидзевский районный суд слушателем по уголовному делу о наркотиках в отношении его сожительницы, однако на входе во время досмотра его сумки нашли потайной карман, а в нем запрещенные предметы. В отношении мужчины составили протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава, его самого передали полиции.

