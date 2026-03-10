Реклама

Силовые структуры
10:09, 10 марта 2026Силовые структуры

Россиянин со шприцем и таблетками пришел в суд по делу о наркотиках

Житель Новокузнецка пришел в суд по делу о наркотиках со шприцем и таблетками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новокузнецке судебные приставы задержали местного жителя за попытку пронести в суд шприц, неизвестное вещество во флаконе, таблетки и отвертку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Мужчина пришел в Орджоникидзевский районный суд слушателем по уголовному делу о наркотиках в отношении его сожительницы, однако на входе во время досмотра его сумки нашли потайной карман, а в нем запрещенные предметы. В отношении мужчины составили протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава, его самого передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд взял под стражу жителя за участие в движении АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), во время обысков у него нашли наркотики.

