Российские силовики выломали дверь в квартиру вербовщика в криминальный мир

В Иркутске взяли под стражу вербовщика в АУЕ

В Иркутске суд взял под стражу 43-летнего жителя за участие в движении АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие полагает, что мужчина с ноября 2024-го по март 2026 года во время бесед с людьми пропагандировал и разъяснял идеи АУЕ, а также вербовал новых участников. Во время обысков у него нашли наркотики.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, мужчина не открывал дверь правоохранителям. Ее пришлось выламывать. Выяснилось, что в это время он выбрасывал из окна сверток с запрещенным веществом.

Задержанный был не раз судим, в том числе за разбой и бандитизм.

