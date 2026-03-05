Полиция на ходу прыгнула в машину для задержания россиянки

В Приангарье полицейские на ходу запрыгнули в автомобиль наркосбытчицы

В Иркутской области сотрудники полиции на ходу запрыгнули в машину наркосбытчицы, которая пыталась скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские получили информации о сбыте запрещенных веществ в Зиминском районе и обнаружили закладку. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Было возбуждено уголовное дело, во время расследования которого правоохранители вышли на след 35-летней жительницы.

Женщину попытались задержать в момент, когда она ехала делать схрон с наркотиками. Однако та, заметив приближение к своей машине, нажала на газ. После задержания у нее нашли 12 свертков с мефедроном, МДМА и ЛСД. По словам россиянки, она нашла работу в наркошопе в мессенджере.

Ранее глава МВД России рассказал о бухгалтере наркосиндиката с тремя миллиардами рублей.