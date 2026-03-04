Реклама

17:01, 4 марта 2026Силовые структуры

Глава МВД России рассказал о бухгалтере наркосиндиката с тремя миллиардами рублей

Колокольцев: Житель Кубани легализовал в РФ 3 млрд. рублей доходов наркобизнеса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Житель Краснодарского края оказался бухгалтером наркосиндиката и легализовал три миллиарда рублей, полученных в качестве дохода от торговли запрещенными веществами в даркнете. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Уголовное дело против кубанца было возбуждено месяц назад. Полицейские выяснили, что он несколько лет проводил финансовые операции для отмывания преступных доходов наркобизнеса, уточнила фабулу дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, наркосиндикат действовал с 2021 по 2024 год на территории Белоруссии. Его доходами управлял россиянин, на банковские счета которого поступали денежные средства от сбыта наркотиков. На них он скупал криптовалюту, перечислял зарплату курьерам-закладчикам. Таким образом, он стал соучастником 72 наркопреступлений, отметила Волк.

Расследование завершено. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами дела.

Колокольцев также рассказал, что сотрудники МВД и ФСБ сорвали вывоз из страны 75 миллионов единиц боеприпасов общей стоимостью свыше одного миллиарда рублей.

