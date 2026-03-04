Сорван вывоз из России боеприпасов на миллиард рублей

Колокольцев: МВД и ФСБ пресекли вывоз из РФ боеприпасов на 1 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ сорвали вывоз из страны 75 миллионов единиц боеприпасов общей стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Преступная деятельность представителя коммерческой структуры была пресечена силовиками в июне 2025 года. Мужчина действовал в составе организованной группы. По версии следствия, ее участники от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с российским оборонным предприятием. Его условия предусматривали поставку третьим странам российских патронов к нарезному оружию. Но на деле члены преступной группировки собирались через море отправить боеприпасы в страну, куда Совбез ООН запретил поставлять все типы вооружений. С этой целью они исказили данные поставки. По такой же схеме была реализована в 2020 году контрабандная поставка девяти миллионов патронов на сумму более 243 миллионов рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела, его фигуранты арестованы.

Колокольцев сообщил, что в 2025 году на 20 процентов выросло число криминальных посягательств в оборонно-промышленном комплексе.

Кадровый дефицит остается одной из важнейших проблем МВД России. По словам Колокольцева, за последние несколько лет из МВД ушли сотни тысяч сотрудников.