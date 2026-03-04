Колокольцев: С 2020 года из МВД ушли 350 тысяч сотрудников

Кадровый дефицит остается одной из важнейших проблем Министерства внутренних дел (МВД) России. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, за последние несколько лет из МВД ушли сотни тысяч сотрудников. Варианты решения проблемы с дефицитом полицейских в стране предложил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства.

Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава Владимир Путин президент России

Сотрудникам полиции пообещали повысить зарплаты

По мнению главы государства, для решения проблемы с дефицитом кадров в МВД нужны системные решения. «В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников — все прекрасно это понимают», — указал Путин. Российский лидер заверил, что на этот счет был принят ряд решений. «И они будут гарантированно исполнены начиная уже с текущего года», — заявил он.

Каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы Владимир Путин президент России

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Кроме того, для пополнения личного состава МВД глава государства предложил привлекать на службу ветеранов специальной военной операции. По его мнению, они способны серьезно укрепить ряды ведомства благодаря их боевому опыту, а также психологической и физической закалке. «Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», — распорядился Путин.

Глава МВД заявил об огромной текучке в ведомстве

Колокольцев сообщил, что в МВД наблюдается огромная текучка кадров. По его словам, только за последние пять лет со службы ушло 350 тысяч человек.

Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину Владимир Колокольцев глава МВД России

Глава ведомства уточнил, что в 2025 году на аттестованные должности были приняты 58 тысяч человек, а уволились — 80 тысяч. При этом общее количество вакансий составило 212 тысяч. «Из них 186,5 тысячи — это аттестованные должности. В первую очередь, это ключевые службы ведомства: патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные», — уточнил министр. Так, нехватка участковых в России составляет 25 процентов, а состав патрульно-постовой службы не укомплектован на 40 процентов.

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Наиболее критическая ситуация, по словам Колокольцева, сложилась в районном звене территориальных органов МВД России. «Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения», — рассказал он.

В Москве же, как заявил министр внутренних дел, количество личного состава с 1980 года сократилось, по сути, наполовину — до 64 тысяч человек. При этом он отметил, что за это время территория города увеличилась в три раза.