Путин предложил решение проблемы с дефицитом полицейских

Путин поручил активно привлекать ветеранов СВО на службу в МВД, зарплаты повысят

Кадровый дефицит остается одной из важнейших проблем МВД России, в 2026 году будет повышена зарплата полицейским. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, принят целый ряд решений, направленных на комплектование органов внутренних дел. Он отметил необходимость повышения материального обеспечения сотрудников МВД.

Одним из способов решения кадрового голода может стать активное привлечение в ряды МВД ветеранов специальной военной операции (СВО). По мнению президента, бывшие бойцы с их боевым опытом, психологической и физической закалкой способны укрепить ряды полицейских. Он призвал активнее вести подбор из числа бывших военнослужащих на имеющиеся вакансии.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев указал, что численность управления МВД по Москве с 1980 года сократилась наполовину — безопасность столицы обеспечивают 64 тысячи сотрудников полиции.

Он на заседании думского комитета по безопасности и противодействия коррупции заявлял, что полиция работает на грани своих возможностей.

Одна из причин массового оттока сотрудников кроется в низкой зарплате. В Москве доход рядового полицейского и оперуполномоченного первого года службы не превышает 86 тысяч рублей в месяц — это в два раза ниже средней зарплаты в столице, указал Колокольцев.

В 2024 году некомплект личного состава МВД России приблизился к 20 процентам. В некоторых отделениях в российских регионах вместо 12 оперативников могут работать всего 4, а из 40 участковых может быть 6, отмечал заместитель главы ведомства Владимир Кубышко.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по решению проблемы кадрового обеспечения в системе МВД.