В МВД России констатировали увеличение дефицита сотрудников

Волк: некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Некомплект личного состава МВД России приблизился к 20 процентам. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, по состоянию на 1 ноября дефицит составил 173,8 тысячи сотрудников, или 18,8 процента от штатной численности.

Тенденция на увеличение некомплекта в структурах органов внутренних дел сохраняется, но несмотря на это полицейские решают поставленные перед ними задачи по борьбе с преступностью и защите прав граждан, отметила Волк.

В мае глава МВД России Владимир Колокольцев констатировал усугубление ситуации с дефицитом сотрудников — в настоящее время ведомству не хватает 152 тысячи работников. Он отметил, что полицейские работают на износ. Один сотрудник МВД выполняет обязанности за четверых. Главная причина сложившейся ситуации в низкой заработной плате, отметил Колокольцев.

