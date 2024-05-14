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15:10, 14 мая 2024Силовые структуры

Глава МВД России констатировал усугубление ситуации с дефицитом сотрудников

Колокольцев: в МВД России не хватает 152 тысячи сотрудников

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев констатировал усугубление ситуации с дефицитом сотрудников — в настоящее время ведомству не хватает 152 тысячи работников. Об этом он заявил на пленарном заседании в Совете Федерации, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос сенатора, министр отметил, что полицейские работают на износ. Один сотрудник МВД выполняет обязанности за четверых. Главная причина сложившейся ситуации в низкой заработной плате, отметил Колокольцев.

«Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив привлечения людей в органы внутренних дел», — заявил он.

В среднем по всем регионам некомплект личного состава МВД равен 152 тысячам человек. Самая сложная ситуация сложилась в Приморском крае, где кадровый дефицит достигает 25 процентов.

Осенью глава финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш на заседании в Госдуме сообщила, что органам внутренних дел не хватает 100 тысяч сотрудников, в основном строевых подразделений. «Вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально», — отметила она.

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      Любовь Ширижик
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