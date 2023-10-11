Нехватка сотрудников МВД России составила 100 тысяч человек

Глава департамента МВД РФ Кальбфляйш: нехватка сотрудников достигла 100 тысяч

МВД России не хватает 100 тысяч сотрудников, в основном строевых подразделений. Об этом сообщила глава финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании в Госдуме, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, из 700 тысяч некомплект составляет 100 тысяч сотрудников. «Вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально», отметила она. Причина критической ситуации в низком уровне денежного довольствия и зарплат.

При этом в бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплат полицейских.

В августе глава МВД России Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава. По его словам, за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации. В частности, по словам Колокольцева, острая проблема с кадрами стоит в Магаданской области. Среди прочего не хватает следователей.