Глава МВД России заявил о критическом некомплекте личного состава

Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава МВД России

Глава российского МВД Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации. В частности, по словам Колокольцева, острая проблема с кадрами стоит в Магаданской области. Среди прочего не хватает следователей. Министр МВД отметил, что сотрудники полиции обязаны несмотря ни на что минимизировать риски и защитить права и свободы россиян.

О проблемах с кадрами министр МВД сообщил в ходе представления личному составу регионального управления МВД в Магаданской области новых руководителей.