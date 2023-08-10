Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 10 августа 2023Силовые структуры

Глава МВД России заявил о критическом некомплекте личного состава

Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава МВД России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава российского МВД Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации. В частности, по словам Колокольцева, острая проблема с кадрами стоит в Магаданской области. Среди прочего не хватает следователей. Министр МВД отметил, что сотрудники полиции обязаны несмотря ни на что минимизировать риски и защитить права и свободы россиян.

О проблемах с кадрами министр МВД сообщил в ходе представления личному составу регионального управления МВД в Магаданской области новых руководителей.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о готовности российских войск к наступлению

    Популярная в России тиктокерша высказалась о переезде в США

    На месте одной звезды обнаружили систему из двух белых карликов

    ВСУ обстреляли деревню в приграничном российском регионе

    На Украине чиновника задержали за кражу лодок ВСУ

    Стало известно о третьем за год подорожании Lada

    Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна

    Названы сроки ремонта Чонгарского моста

    В российском городе обнаружили выбросы опасного ядовитого вещества

    Подозреваемый в шпионаже немец попал на камеру у дипучреждений России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости