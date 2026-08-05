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14:44, 5 августа 2026Силовые структуры

Ломившийся с ножом в дверь к школьницам россиянин объяснил свой поступок

Mash: Гонявшийся с ножом за школьницами в Иркутске мужчина раскаялся
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

В Иркутске задержан 61-летний мужчина, гонявшийся с ножом за школьницами. Об этом особщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, вооружившись ножом, он гонялся за девочками и ломился к ним в дверь, а когда ворваться в квартиру ему не удалось, он исполосовал дверь лезвием.

В момент задержания мужчина находился в невменяемом состоянии. На допросе он рассказал, что стоял у себя на балконе. В этот момент гулявшие на улице девочки ему нагрубили. Он спустился к ним, но после словесной перепалки вернулся домой. Однако вскоре он услышал шум под окнами и увидел толпу детей с родителями. Мужчина разругался с ними и во второй раз вышел уже с ножом. «Видать, в порыве зла схватил нож и давай их гонять», — сказал фигурант. В отделе полиции он во всем раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе женщина с огромным ножом пугала юных велосипедистов.

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